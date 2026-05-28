Kuveyt: İran saldırıları egemenliğimize açık bir ihlaldir

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran’dan gelen saldırıların tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiğini ve ülkenin egemenliği ile güvenliğine yönelik açık bir ihlal oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran’dan gelen saldırılar kınandı.

Saldırıların sivillerin hayatı ve güvenliği için doğrudan tehdit teşkil ettiği vurgulandığı açıklamada, Kuveyt’in uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde güvenliğini korumak, topraklarını ve tesislerini savunmak amacıyla gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, ilgili kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini ve vatandaşlar ile ülkede yaşayanların güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirlerin alındığını da kaydetti.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i balistik füzeyle hedef aldığını ve füzenin Kuveyt ordusu tarafından engellendiği bildirilmişti.

Açıklamada, "27 Mayıs'ta Doğu saatiyle 22.17'de İran, Kuveyt'e doğru balistik füze fırlattı ve füze Kuveyt güçleri tarafından başarıyla engellendi." ifadesi kullanılmıştı.

Kuveyt'e yönelik saldırının, "ateşkes ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, bunun İran'ın 5 kamikaze insansız hava aracı (İHA) fırlatmasından saatler sonra gerçekleştiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ABD ordusunun söz konusu İHA'ları engellediği belirtilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyurmuştu.