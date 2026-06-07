Erbil'de 2 çoban, mayın patlaması sonucu yaralandı

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Erbil’in Sidekan ilçesinde, hayvan otlatan 2 çoban, bastığı mayının patlaması sonucu yaralandı.

Kurdistan24 muhabiri Bekir Suleman'ın aktardığına göre Sidekan ilçesi sınırında yer alan Berbizin yaylasında meydana gelen bir patlamada iki çoban yaralandı.

Yaralıların sevk edildiği Sidekan Hastanesi Müdürü Tahsin Osman, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, yaralıların durumlarının stabil olduğunu ve ilk yardımın ardından Soran'daki Aşti Eğitim Hastanesine sevk edildiklerini söyledi.

K24'ün edindiği bilgiye göre yaralanan 31 yaşındaki Hekim Mamend ve 21 yaşındaki Evin Şexo, yaylada hayvanlarını otlatırken Türkiye ve PKK arasındaki savaştan kalan bir patlayıcı maddenin patlaması sonucu yaralandı.

Her yıl birçok vatandaş bu patlayıcılara maruz kalma sonucu hayatını kaybediyor veya yaralanıyor.