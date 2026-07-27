Erbil ve Bağdat’tan yolsuzlukla mücadelede ortak adım

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Kürdistan Bölgesi Temizeller Komisyonu Başkanı Ahmed Enwer, Erbil ile Bağdat arasında yolsuzlukla mücadele alanındaki koordinasyonun sürdüğünü belirterek, son bir yıl içerisinde 160 para aklama dosyasının incelemek üzere kurumlarına sevk edildiğini bildirdi.

Ahmed Enwer, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Kurdistan24’te yayınlanan “Basi Roj” programına katılarak, gündemdeki yolsuzlukla mücadele operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enwer, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, yolsuzluğun kökünü kazımak adına koordinasyonun güçlendirilmesi üzerinde hassasiyetle duruyor. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesindeki denetim ile takip süreçlerinin daha da genişletilmesi masada." dedi.

Yolsuzlukla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret eden Ahmed Enwer, soruşturulan dosya sayısında yüzde 30’luk bir artış yaşandığını belirtti.

"Geçtiğimiz yılın sonuna kadar önümüzde yaklaşık bin yolsuzluk dosyası bulunuyordu.” diyen Enwer, “Ancak görevlerimizi eksiksiz yerine getirebilmek için daha fazla kadro ve personele ihtiyacımız var, zira bazı vilayetler ile bağımsız idarelerde henüz Temizeller bürolarımız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Parlamentonun İşlevsizliği Büyük Engeller Yaratıyor"

Mevcut engellere değinen Ahmed Enwer, "Kürdistan Parlamentosunun aktifleştirilmemesi çalışmalarımız önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Çünkü Temizeller Komisyonunun, dönemin gereksinimlerine uygun hareket edebilmesi adına kuruluş yasasında Parlamento aracılığıyla değişiklik yapılması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Para aklama vakalarına ilişkin verileri de paylaşan Enwer, "Son bir yıl içerisinde Irak Merkez Bankası tarafından, incelenmek ve soruşturulmak üzere Kürdistan Bölgesi Temizeller Komisyonuna yaklaşık 160 para aklama dosyası havale edildi." bilgisini verdi.

Ahmed Enwer, söz konusu dosyaların büyük bir kısmının "Mastercard" kullanımı, yüksek meblağlı şüpheli nakit çekimleri ve kaynağı belirsiz finansal hareketlerle ilgili olduğunu kaydetti.

Temizeller Başkanı, yolsuzlukla mücadele ve ulusal boyutu bulunan dosyaların takibinde Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasında üst düzey bir koordinasyonun bulunduğunun altını çizdi.