Mesrur Barzani: Bağdat yakıta milyarlar harcarken bize pay vermiyor

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, maaşlar konusunda Bağdat'a karşı tüm yükümlülükleri yerine getirdiklerini belirtirken, Bağdat'ın yakıt sübvansiyonu için milyonlarca dolar harcamasına rağmen Kürdistan Bölgesi’ne hiçbir pay ayırmadığını söyledi.

Başbakanı Barzani, bugün (27 Temmuz 2026) düzenlediği basın toplantısında bölgedeki siyasi ve ekonomik gelişmelerin yanı sıra maaş ödemeleri, yeni hükümetin kurulması, vergi sistemi, elektrik kesintileri ve benzin fiyatlarındaki artışın nedenlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulunurken, iç siyasi taraflara ve Bağdat yönetimine de net mesajlar verdi.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki gerilim ve çatışmaların tarafı olmadığına işaret eden Başbakan Barzani, sorunların her zaman barışçıl yollarla çözümünden yana olduklarını vurgulayarak, "Tarafı olmadığımız gerginlik ve karmaşaya rağmen her gün saldırıların hedefi oluyoruz." dedi.

Mevcut zorlu süreç karşısında Kürdistan Bölgesi halkının sergilediği direnç ve anlayış için teşekkür eden Başbakan Barzani, daha parlak ve güzel günlerin yakın olduğu mesajını verdi.

Erbil-Bağdat İlişkileri ve Petrol İhracatı

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere değinen Başbakan Barzani, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin yolsuzlukla mücadele ve ekonomik reform adımlarına tam destek verdiklerini dile getirerek, petrol ihracatının durdurulmasının tüm Irak ekonomisine ağır darbeler vurduğunun altını çizdi.

Maaşlar ve iç gelirler konusuna da açıklık getiren Mesrur Barzani, daha önce Kürdistan Bölgesi’ne dayatılan 120 milyar dinarlık ödeme kararının iç gelirler üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi'nin sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirebilmesi için Bağdat’a bu kararı yeniden gözden geçirme çağrısında bulundu.

"Parlamento Bir An Önce Aktifleştirilmeli"

Seçimlerin üzerinden yaklaşık 20 ay geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulamamış olmasının vatandaşlar üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu kaydeden Mesrur Barzani, siyasi partilere halkın iradesine saygı duyma, Parlamentoyu aktifleştirme ve yeni kabineyi bir an önce kurma çağrısını yineledi.

Elektrik Kesintileri ve Kor Mor Sahası

Runaki projesine de değinen Başbakan, Kor Mor gaz sahasında yaşanan bazı güvenlik riskleri nedeniyle üretici firmanın gaz üretim kapasitesini düşürmek zorunda kaldığını, bu durumun da doğrudan santrallere ve elektrik üretimine yansıdığını aktardı.

Mesrur Barzani, bu sorunun kısa sürede çözülmesini ve gaz, benzin ile elektrik üretiminin yeniden eski seviyesine ulaşmasını temenni ettiklerini belirtti.

Benzin Fiyatları ve Bağdat'a Adaletsizlik Tepkisi

Açıklamasında yakıt krizine ve yükselen benzin fiyatlarına geniş yer ayıran Başbakan Barzani, Bağdat yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Başbakan, Bağdat’ın Irak’ın diğer bölgelerinde yakıt sübvansiyonu için milyonlarca dolar harcamasına rağmen Kürdistan Bölgesi’ne hiçbir pay ayırmadığını vurguladı.

Irak’ın iç tüketim için günlük 1 milyon varil petrol kullandığına dikkat çeken Mesrur Barzani, "%12,6’lık anayasal pay oranına göre Kürdistan Bölgesi’nin hakkı günlük 126 bin 800 varil petroldür. Ancak Bağdat yönetimi sadece 50 bin varil sağlamaya yanaşmaktadır. Bu büyük bir haksızlıktır ve bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Halkın çıkarlarını korumak adına Doğal Kaynaklar Bakanlığına ithalat ve satış maliyetlerinin incelenmesi talimatını verdiğini açıklayan Mesrur Barzani, hiçbir karaborsaya veya karaborsa girişimine izin vermeyeceklerini, devlet destekli ve ticari normal benzin fiyatını 750 ila 850 dinar arasında sabitleyeceklerini duyurdu.

Mali Yükümlülükler ve Bağdat'a Çağrı

Maaşlar konusunda federal hükümete karşı tüm sorumlulukların eksiksiz yerine getirildiğini vurgulayan Başbakan Barzani, şu sözleri sarf etti:

"Maaşların zamanında ödenmesi hususunda federal hükümet ile temaslarımızı aralıksız sürdürdük. Ancak bilindiği üzere daha önce alınan bir kararla Kürdistan Bölgesi üzerine 120 milyar dinarlık bir mali yükümlülük farz edilmiştir. İç gelirlerimiz yeterli olduğu sürece bizler sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda hassasiyet gösterdik. Fakat ticari hareketliliğin durduğu veya gerek Irak genelinde gerekse Kürdistan Bölgesi’nde gelirlerin düştüğü dönemlerde bu durum iç gelirlerimizi doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla federal hükümetin daha önce alınan bu kararı yeniden gözden geçirmesi gerekmektedir. Bizim çözüm önerimiz, gelirlerin artırılması yönündedir; böylece hükümetimiz sadece 120 milyar dinar değil, daha fazlasıyla da federal hükümete katkı sağlayabilsin. Fakat bu durum karşılıklı iş birliği gerektirir. Kürdistan Bölgesi’ndeki ticaret hacmi ve gelirler artırılmalıdır ki bizler de federal hükümete daha fazla destek verebilelim."