DEM Parti'den ''çerçeve yasa'' mesajı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Meclise gelmesi beklenen 'çerçeve yasa' sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi, barış sürecine katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerekiyor." dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, bugün (27 Temmuz 2026) Mecliste düzenlediği basın toplantısında, barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış süreci kapsamındaki yasal düzenlemelere dair konuşan Koçyiğit, "Meclise gelmesi beklenen 'çerçeve yasa' sonuç değil, yeni başlangıcın ilk adımını oluşturuyor. Yasanın kategorik ayrımlar içermemesi, barış sürecine katılmak isteyenleri kapsayıcı kapılar aralaması gerekiyor. Bu yasa, demokratik siyasete katılımı ve dönüşleri, silahların devreden çıkarılmasını hukuki güvenceye bağlamalıdır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kanun teklifinin geniş istişare zemininde hazırlanmasını da önemsediklerini vurgulayan Koçyiğit, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından Mecliste "barış izleme ve takip kurulu" oluşturulmasını istediklerini bildirdi.

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmelerine devam ettiğini belirten Koçyiğit, bu hafta içerisinde de yoğun bir görüşme trafiğinin yaşanacağını söyledi.

Kanun teklifi konusunda takvimin henüz netleşmediğini de dile getiren Koçyiğit, teklifin Meclis tatile girmeden Genel Kurul gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.