Taliban 90’lara dönüyor: Akıllı telefonlar canlı yayında parçalanıyor

2 saat önce

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade, devlet kurumları, güvenlik birimleri ve eğitim merkezlerinde akıllı telefon kullanımını tamamen yasaklayan yeni bir kararname yayımladı. Karara uymayanlar "suçlu" sayılarak askeri mahkemeye sevk edilecek.

Dünya basınına sızan resmi belgelere göre Taliban yönetimi, Afganistan genelinde fotoğraf çekimini, video kaydını ve bilgi akışını kontrol altına almak amacıyla akıllı telefon kullanımına ağır kısıtlamalar getirdi.

Askeri mahkemelere ve istihbarat birimlerine gönderilen emir uyarınca, akıllı telefon kullanan memur veya askerler doğrudan yargılanacak ve cihazlarını ya teslim edecek ya da komisyon önünde kendi elleriyle kıracak.

Taliban savaşçılarının kendi telefonlarını kırdığı anlara ait görüntülerin yayılması, akıllara televizyon ve benzeri cihazların parçalandığı 1996-2001 yıllarındaki ilk Taliban dönemini getirdi.

Yasak Okullara da Sıçradı

Kabil Eğitim Müdürlüğünün genelgesine göre akıllı telefon yasağı resmi okullarda ve dini medreselerde eğitim gören öğrencileri de kapsıyor. Taliban Eğitim Bakanlığı, bu kararın "huzurlu ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir eğitim ortamı sağlamak" amacıyla alındığını iddia etti.

Amaç: İhlallerin Sızmasını Önlemek

Uzmanlar, bu katı yasakların arkasında Taliban'ın içerideki yolsuzluk, hak ihlalleri veya güvenlik açıklarına dair görüntülerin dış dünyaya sızmasından duyduğu korkunun yattığını belirtiyor.

Ağustos 2024'te canlı varlıkların fotoğraflarının medyada basılmasını yasaklayan Taliban, bu hamlesiyle içerik kısıtlamasından doğrudan "bilgi üreten cihazlara el koyma" stratejisine geçmiş durumda. Halihazırda birçok eyalette televizyon kanalları sadece doğa görüntüleri yayınlayabiliyor ya da tamamen radyoya dönüştürülmüş durumda.