Irak Ticaret Bakanı: Hedefimiz çiftçinin tüm buğdayını almak

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Erbil Silosunda yılın ilk buğday alımı törenine katılan Irak Ticaret Bakanı Mustafa Nizar, Kürdistan Bölgesi’nde bu yıl ekilen buğday alanının ve elde edilen rekoltenin öngörülen planlamadan çok daha büyük ve geniş olduğunu belirtti.

Erbil Silosunda, 12 Haziran 2026 Cuma günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Irak Ticaret Bakanı, çiftçilerin emeklerinin boşa gitmemesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Bakan Nizar, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin çiftçilerin mali haklarının ödenmesi amacıyla tüm Irak vilayetlerine ödenek gönderdiğini ve bu paranın çiftçilere adil bir şekilde dağıtılması için çabaladıklarını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki buğday üretim potansiyeline dikkat çeken Bakan Nizar, "Kürdistan Bölgesi’nde ekilen buğday alanı, belirlenen plandan çok daha büyük. Bakanlar Kurulu tarafından tahsis edilen miktar da mevcut üretimin gerisinde kalıyor, dolayısıyla daha fazla buğday almaya ihtiyacımız olacak." dedi.

Çiftçilere güçlü bir şekilde destek olmak istediklerini ve Kürdistan Bölgesi’ne yönelik ziyaretlerinin süreceğini kaydeden Nizar, "Çiftçilerimize güzel müjdelerimiz olacak. Buğday pazarlama planı henüz tamamen bitmiş değil, tüm buğdayı satın almaya çalışıyoruz. İç piyasadan arta kalan fazla ürünü ise ihraç etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fazla Ürün İçin "İhracat" Planı

Dün Duhok vilayetini ziyaret eden Mustafa Nizar, çiftçilerin gıda güvenliğini sağlamada anahtar bir rol oynadığını vurgulamış, ülkenin ihtiyacı olan buğday miktarı ve acil durum rezervleri güvenceye alındıktan sonra, "artan fazla ürün" meselesini çözmek için önümüzdeki günlerde kapsamlı bir plan hazırlayacaklarını duyurmuştu.

Kürdistan Bölgesi: "Belirlenen Kota Çiftçilerimiz İçin Yetersiz"

Öte yandan dün (11 Haziran Perşembe) Kurdistan24’te Jino Muhammed’in sunduğu Basi Roj programına konuk olan Kürdistan Bölgesi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Serwer Hawari ise konuya ilişkin kritik veriler paylaştı.

Irak Hükümetinin bu yıl Kürdistan Bölgesi’ndeki çiftçilerden toplamda sadece 400 bin ton buğday satın alacağını belirten Hawari, bu kotanın vilayetlere göre dağılımını ise şu şekilde açıkladı:

Süleymaniye: 150 bin ton

Erbil: 122 bin ton

Duhok: 116 bin ton

Halepçe: 11 bin ton

Serwer Hawari, Bağdat tarafından belirlenen bu alım miktarının Kürdistan Bölgesi'ndeki yüksek rekolte göz önüne alındığında çiftçiler için oldukça yetersiz olduğunu vurguladı.