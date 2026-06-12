İran ile ABD arasındaki 14 maddelik anlaşma taslağının detayları sızdı

3 saat önce

İran müzakere heyetine yakın üst düzey bir kaynak, İran ile ABD arasında savaşı sona erdirmeyi ve yeni bir uzlaşı sağlamayı amaçlayan mutabakat zaptı taslağının 14 maddelik yeni detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı, bugün (12 Haziran 2026 Cuma) müzakere ekibine yakın kaynağa dayandırdığı haberinde, Tahran ve Washington arasında yürütülen gizli diplomaside masada olan 14 maddelik taslak metni yayınladı.

Sızan taslakta yer alan 14 madde şu şekilde:

1. Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın derhal ve tamamen durdurulması.

2. ABD'nin İran'ın içişlerine karışmamayı taahhüt etmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı duyması.

3. Deniz ablukasının 30 gün içinde tamamen kaldırılması.

4. ABD'nin, İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekmeyi taahhüt etmesi.

5. Hürmüz Boğazı'nın, İran'ın belirleyeceği prosedürlere uygun olarak 30 gün içinde yeniden açılması.

6. İran'ın petrol ve doğalgaz satışına yönelik yaptırımların askıya alınması ve İran'ın bu gelirlere erişiminin sağlanması.

7. İran'ın yeniden imar planı için gerekli olan en az 300 milyar dolarlık fonun ABD ve müttefikleri tarafından karşılanması.

8. Nükleer dosya, ABD yaptırımları, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu kararları dahil olmak üzere tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılmasına yönelik nihai anlaşmanın 60 günlük müzakere sürecinde tamamlanması.

9. İran'ın, nükleer silahların yayılmasını önleyen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) yeniden bağlılığını taahhüt etmesi.

10. Müzakereler süresince ABD'nin bölgeye ek askeri güç göndermemeyi ve yeni hiçbir yaptırım uygulamamayı taahhüt etmesi.

11. İran'ın dondurulmuş olan 24 milyar dolarlık mal varlığının yarısının müzakereler başlamadan önce, geri kalan kısmının ise 60 günlük müzakere sürecinin sonunda İran'a iade edilmesi.

12. Anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek ortak bir izleme mekanizmasının kurulması.

13. Nihai anlaşma metninin, BM Güvenlik Konseyinin resmi bir kararıyla onaylanması.

14. Dondurulan paranın yarısı serbest bırakılmadan, petrol yaptırımları askıya alınmadan ve deniz ablukası kaldırılmadan nihai müzakerelere geçilmeyecektir. Ayrıca nihai anlaşma sadece zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti, uranyum zenginleştirme oranları, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın ekonomik yeniden yapılanma planı ile sınırlı olacaktır. İran'ın füze programı ve Direniş Ekseni'ndeki gruplara verdiği destek ise müzakere gündeminden tamamen çıkarılmıştır.

İran Dışişleri: "Metin Henüz İnceleme Aşamasında"

Sızan bu 14 maddeye ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu taslak metnin halen İran'ın ilgili kurumları tarafından titizlikle incelendiğini ve henüz nihai bir karara bağlanmadığını belirtti.

Trump'tan İki Saat İçinde İki Farklı Açıklama

Bu kritik maddelerin basına sızması, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam (11 Haziran Perşembe) sadece iki saat arayla İran’a yönelik sergilediği iki zıt tutumun ardından geldi.

Trump ilk açıklamasında, "Amerikan ordusunun bu gece İran'a yeni ve çok etkili bir darbe indireceğini" söylemiş ancak bu tehditten kısa bir süre sonra çark ederek, "İran ile anlaşmaya çok yaklaştıklarını, yakında Avrupa'da yeni bir anlaşma imzalayacaklarını ve bu amaçla Başkan Yardımcısı JD Vance'i Avrupa'ya göndereceğini" duyurmuştu.