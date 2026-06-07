Koruma altındaki şakayıklar çiçek açtı; Dokunmanın bedeli 699 bin TL

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, haziran ayının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bu yıl gecikmeli olarak açan şakayıklar, yaylanın zirvelerini adeta renk cümbüşüne çevirdi.

Yılda Sadece 10 Gün Canlı Kalıyor

Bölge halkı tarafından "yayla çiçeği" olarak da adlandırılan şakayıklar, katmerli yapısı ve estetik görünümüyle doğaseverlerin ve fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor. Ancak yılda sadece 10 gün kadar canlı kalabilen bu nadide bitkinin nesli tehlike altında.

Biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında sıkı koruma altında bulunan şakayıklara zarar vermenin faturası ise oldukça ağır.

Koparana 700 Bin Liraya Yakın Ceza!

Doğal mirası korumak amacıyla uygulanan idari para cezaları adeta el yakıyor. Koruma altındaki bu çiçekleri koparan ya da zarar veren şahıslara 699 bin 245 lira, zarar veren kurum ve kuruluşlara ise 3 milyon 496 bin 767 lira cezai işlem uygulanıyor.

Yaylanın yüksek kesimlerinde oluşan görsel şöleni aktaran yöre sakinlerinden Onur Kazın, çiçeğin bölgedeki önemini şu sözlerle anlattı:

"Dikmen Yaylamızda şakayık olarak bilinen, bizim ise köy dilinde 'yayla çiçeği' dediğimiz bu özel tür, genellikle sadece yüksek kesimlerde yetişiyor. Koparılmasının yasak olduğunu ve yaklaşık 700 bin lira civarında çok ağır bir cezası olduğunu biliyoruz. Genellikle tam bu mevsimde açarlar ve ömürleri yalnızca bir hafta-on gün kadar sürer."