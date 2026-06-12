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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ''ABD ile Türkiye ortaklığı sonuç veriyor.'' dedi.

Hakan Fidan bugün (12 Haziran 2026) Ankara’da Tom Barrack ile görüştü.

Görüşme sonra X hesabı üzerinden açıklama yapan Tom Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Pek çok ortak hedefe sahip güçlü müttefikler olarak ABD ile Türkiye ortaklığı sonuç veriyor."