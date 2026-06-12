Murat Karayılan: Öcalan'ın özgür olması gerekir

2 saat önce

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, yaptığı son açıklamada, ''Bu iş sıradan bir iş değildir; temel bir yasa gerekiyor. Öncelikle Önder Apo’nun statüsü netlik kazanmalı. Bu nedenle Kürt halkı ile Türk devleti arasında barışın gerçekleşmesi için ilk sırada Önder Apo’nun (Abdullah Öcalan) özgür olması gerekir.'' dedi.

Gerila TV’ye konuşan Murat Karayılan, ''Kürt sorununun çözümü için her şeyden önce her iki tarafın da zihniyetinin değişmesi gerekir.'' ifadesini kullandı.

''Biz değişimi gerçekleştirdik'' diyen Murat Karayılan, sözlerine şöyle devam etti:

''Çözüm paradigmasında dönüşüm gerçekleştirmişiz. Bunu açık söylüyoruz. Bu çerçevede diyalog yoluyla çözüme gidebiliriz. Devlet tarafı da diyor ‘çözüme gidelim’ fakat fikirleri veya zihniyetleri önceki gibidir. Hala inkar-imha zihniyeti söz konusudur. Bu zihniyetlerini değiştirmezlerse çözümün gelişmesi zordur. Bu nedenle bu sürecin başında ‘Bu süreç, mücadele sürecidir’ dedi. Yani değişim için mücadele etmeliyiz, zihniyet değişsin diye. Gerçekten Önder Apo şimdi İmralı zindanında, bu görüşmelerde, bu diyaloglarda çok büyük bir çaba gösteriyor. Çok önemli bir mücadele sergiliyor.''

Murat Karayılan, ''Bu iş sıradan bir iş değildir; temel bir yasa gerekiyor. Öncelikle Önder Apo’nun statüsü netlik kazanmalı. Önder Apo baş müzakerecidir. Kürt sorununun çözümünün birinci muhataptır. Statüsü budur. Kürt halkının temsilcisidir. Bu nedenle Kürt halkı ile Türk devleti arasında barışın gerçekleşmesi, halkların kardeşliğinin gelişmesi için, ilk sırada Önder Apo’nun özgür olması gerekir.'' diye konuştu.

BARIŞ SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

22 Ekim 2024 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Öcalan’ın tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerini kullanmıştı.

ÖCALAN'LA 4,5 YIL SONRA İLK GÖRÜŞME

28 Aralık 2024'te İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile 4,5 yıl sonra bir görüşme gerçekleştirmişti.

27 ŞUBAT'TA ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu. Öcalan mektubunda örgüte kendini feshetme çağrısında bulunmuştu. Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

PKK, Öcalan’ın çağrısından sonra 5-7 Mayıs tarihleri arasında kongre yapıldığını açıklamıştı.

Kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK kendisini resmen feshetmişti ve silah bırakma kararı almıştı.