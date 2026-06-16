Bahçeli'den ''erken seçim'' tartışmalarına yanıt

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, erken seçim tartışmalarını değerlendirip 16 Nisan 2028 Pazar gününü işaret etmişti.

Devlet Bahçeli, konuya ilişkin partisinin grup toplantısı çıkışında açıklamalarda bulundu.

"Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı yoktur." diyen MHP lideri, "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır." diye konuştu.

Erdoğan'ın görevde olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Biz de arkasındayız." dedi.

MEHMET UÇUM NE DEMİŞTİ?

Mehmet Uçum, kaleme aldığı son yazısında erken seçim konusunda adaylık tartışmalarına değinmiş, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması için yeni anayasaya veya anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur.” ifadelerini kullanmıştı.

Anayasa'da buna imkan olduğunu ve bunun Meclis'in seçimlerin yenilenmesi kararı almasıyla devreye gireceğini belirten Uçum, Meclis'in 9-15 Şubat 2028 tarihleri arasında seçimlerin yenilenmesi kararı alması durumunda seçimlerin kanun gereği 16 Nisan 2028 Pazar günü yapılacağını ifade etmişti.