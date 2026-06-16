Altın fiyatlarında temkinli yükseliş

11 dakika önce

Altın fiyatları, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ayrıntılarının henüz açıklanmaması nedeniyle temkinli seyrini sürdürüyor.

Ons altın, önceki seansta yüzde 2’nin üzerinde yükseldikten sonra 4 bin 300 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın ise 6 bin 400 liranın üzerindeki seviyesini korudu.

Piyasaların odağında bu hafta merkez bankalarının faiz kararları da bulunuyor.

ABD Merkez Bankası’nın Kevin Warsh başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Güncel altın satış fiyatları şöyle;

Gram altın satış fiyatı: 6.449,64 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.789,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.558,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.981,50 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.015,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 107.783,35 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.330,62 dolar