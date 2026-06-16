Robert De Niro: Ülkemi yeniden sevmek istiyorum

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Dünyaca ünlü usta oyuncu Robert De Niro, dün gece New York'ta düzenlenen bir etkinlikte "Donald Trump ve ona biat eden Kongre tarafından yönetilen bir ülkeyi sevemem” açıklamasında bulunarak ülkesinin yeniden sevmek istediğini dile getirdi.

Hollywood efsanesi Robert De Niro, dün gece New York'ta düzenlenen bir etkinlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hakkında konuştu.

De Niro, “Bunu söylemekten nefret ediyorum ama ülkemizi sevmek, istismara uğramış birinin kendisini istismar edeni sevdiğini söylemesine benzemeye başladı. Binlerce masum insanı öldüren ve milyonlarca kişinin ölümüne ve acı çekmesine dolaylı olarak yol açan aptalca ve insanlık dışı savaşlar başlatan bir ülkeyi sevmem mümkün değil” dedi.

Robert De Niro, “Irkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir zorba tarafından yönetilen bir ülkeyi sevemem ve açıkça söyleyeyim; Donald Trump ve ona biat eden Kongre tarafından yönetilen bir ülkeyi sevemem” şeklinde konuştu.