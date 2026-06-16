Başbakan Barzani, Tom Barrack'ı kabul etti

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kürdistan Bölgesi'ne gelen ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldi.

Irak ve Kürditan Bölgesi’ne çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bu sabah (16 Haziran 2026) Bağdat’ta Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi.

Bağdat’taki temaslarının ardın Kürdistan Bölgesi’ne geçen Tom Barrack, burada Başbakan Mesrur Barzani tarafından kabul edildi.

Tom Barrack'ın görüşmeden sonra Başkan Mesud Barzani ile de bir araya geleceği öğrenildi.

Bu ziyaret, Büyükelçi Tom Barrack’ın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi sırafıyla Erbil'e yaptığı ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.