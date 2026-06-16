Tom Barrack, Irak Başbakanı ile görüştü

3 saat önce

ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Irak Başbakanı Ali Zeydi, silahlı grupların silahsızlandırılması ve dağıtılması konusunu ele aldı.

Tom Barrack, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi tarafından kabul edildi.

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; görüşmede Irak ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, güvenlik, yatırım ve enerji alanlarındaki iş birliği ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasında karşılıklı çıkarlara dayalı stratejik ortaklık kurulması yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Tom Barrack bu doğrultuda ABD Başkanı Donald Trump'ın Temmuz ayı ortasında Zeydi'yi Beyaz Saray davet ettiğini aktardı.

Silahlı grupların dağıtılması

Zeydi ve Barrack'ın, Irak hükümetinin terörden arındırılmış daha parlak bir gelecek inşa etmesi, Irak devletinin yetki ve kontrolü dışında faaliyet gösteren tüm silahlı grupların ve oluşumların tamamen silahsızlandırılması ve dağıtılması, silahların Irak devletinin kontrolüne alınmasına yönelik oluşturulan planın uygulanması yönündeki ortak vizyonu görüştükleri ifade edildi.

Görüşmede Ali Zeydi, Irak'ın iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini derinleştirme konusundaki kararlılığını yineledi. Tom Barrack da bu ortak yaklaşımı memnuniyetle karşıladı.

Başbakan Zeydi ve Barrack, Irak'ın elektrik ihtiyacını desteklemek amacıyla ABD-Irak ticari iş birliğini artırma konusundaki ortak kararlılığı da yineledi.

Taraflar, görüşmenin sonunda egemenliğe sahip, demokratik bir Irak'ın desteklenmesinin bölgesel istikrar ve kalkınma açısından önem taşıdığını vurguladı.