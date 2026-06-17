Çin Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi bir istikrar adasıdır

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Çin'in Kürdistan Bölgesi Başkonsolosu Liu Jun, Kürdistan Bölgesi ile Çin arasındaki iş birliğine vurgu yaparak, iki taraf arasında birçok alanda güçlü ortaklıklar bulunduğunu söyledi.

"Medeniyetlerin Ortak Geleceğini İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen törende konuşan Liu Jun, Çin ve Kürdistan Bölgesi’nin farklı dil ve kültürlere sahip olmasına rağmen ortak insani değerleri paylaştığını belirtti. Çin Başkonsolosu, "Dünya barış için çabalıyor. Bölgedeki tüm zorluklara rağmen Kürdistan Bölgesi bir istikrar adasıdır. Herkesin çıkarına hizmet edecek ortak bir medeniyet tasavvuru oluşturmalıyız." dedi.

Farklı kültürlerin birleşerek güçlenmesi gerektiğini savunan Liu Jun, gelenek ve göreneklere karşılıklı saygı gösterilmesinin önemine değindi. Kürdistan Bölgesi’nde Çince öğrenenlerin ve Çin teknolojisini kullananların sayısındaki artıştan büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Çin Başkonsolosu, "Çin medeniyeti ile Kürt kültürü arasında yapılacak daha çok iş var; bu ortaklık büyük meyveler verecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kürt edebiyatının klasik eseri "Mem û Zîn"e de atıfta bulunan Başkonsolos, Çin kültüründe bu tür derin eserlerden ilham aldıklarını belirtti. Kürt mutfağına ve geleneklerine olan hayranlığını da ifade eden Liu Jun, Çin ile Kürdistan Bölgesi arasındaki koordinasyonun artarak devam edeceğini vurguladı.