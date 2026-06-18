MGK toplanıyor: Masada hangi başlıklar var?

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Milli Güvenlik Kurulu, bugün (18 Haziran 2026) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve barış süreci olacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının en önemli başlığı ABD-İran barışı ile Türkiye’de yürütülen barış süreci.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana kalıcı barış için adeta mekik dokuyan Ankara, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.

MGK toplantısında ABD ile İran hattındaki mutabakatın sahada eksiksiz uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alınacak.

Barış süreci de kurulun gündeminde. Devletin ilgili kurumları, örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı yöntemler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sahadaki son durum toplantıda değerlendirilecek.