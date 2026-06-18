Pakistan Başbakanı: ABD-İran mutabakatı derhal yürürlüğe girecek

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ABD ve İran liderleri, savaşa son vermek adına tarihi bir mutabakat zaptı imzaladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, anlaşmanın derhal yürürlüğe gireceğini, ilk adım olarak Hürmüz Boğazı'nın açılacağını ve İran kıyılarındaki deniz ablukasının kaldırılacağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran 2026 Perşembe sabahı, Pakistan'ın arabuluculuğunda savaşı sona erdirecek tarihi mutabakat zaptını imzaladı.

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında tarihi 'İslamabad Mutabakat Zaptı'nın elektronik ortamda imzalandığını duyurmaktan büyük onur duyuyorum. Her iki ülkenin başkanları tarafından imzalanan ve arabulucu olarak şahsım tarafından onaylanan bu anlaşma, tarafların diplomatik çözüme olan bağlılığının bir göstergesidir."

Anlaşmanın derhal yürürlüğe gireceğini belirten Şahbaz Şerif, "İlk adım olarak İran, Hürmüz Boğazı'nı derhal trafiğe açacak, ABD ise deniz ablukasını kaldıracaktır." dedi.

Müzakere Ekiplerine Teşekkür

Pakistan Başbakanı, barışa olan bağlılıklarından dolayı ABD Başkanı'na ve ABD müzakere heyetine (JD Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner) derin teşekkürlerini ve tebriklerini iletti.

Şerif, gösterdikleri bilgelik ve sabır için İran dini lideri Mücteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve İran müzakere heyetine (Galibaf, Arakçi, Mumini) saygı ve takdirlerini sundu.

Başbakan Şerif son olarak, bu tarihi başarının gerçekleştirilmesi ve bölgede istikrarın tesisi için kolaylık ve destek sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye liderliklerine ve özellikle Mareşal Seyid Asım Munir'e kritik çabalarından ötürü teşekkür etti.

İslamabad Mutabakatı: Sırada Teknik Görüşmeler Var

18 Haziran 2026 Perşembe sabahı dijital olarak imzalanan ve "İslamabad Mutabakat Zaptı" olarak bilinen bu metin, ABD ile İsrail'in İran İslam Cumhuriyeti ile olan savaşına son vermeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında, 19 Haziran Cuma günü, Pakistan'ın ev sahipliğinde ve Katar'ın desteğiyle, teknik görüşmelerin başlatılması amacıyla İsviçre'de resmi bir tören düzenlenecek. Taraflar, tüm cephelerde her türlü düşmanlığı durdurmayı taahhüt ederek 60 gün içinde nihai bir çözüme ulaşma konusunda mutabık kaldı.