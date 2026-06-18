Akaryakıtta indirim: Motorin fiyatları geriledi

2 saat önce

Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,83 TL indirim yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,83 TL indirim geldi. Eşel mobil kapsamında indirimin 46 kuruşu pompaya yansıdı.

Motorin fiyatlarında art arda gelen indirimler, pompa fiyatlarını bir nebze aşağı çekmiş gibi görünse de genel tabloya bakıldığında tüketiciler ve taşımacılık sektörü için kalıcı bir rahatlama sağlamıyor.

Üç günde gerçekleşen 2 liranın üzerindeki düşüşe rağmen, motorinin litresi büyükşehirlerde hala 64-65 TL bandında seyrediyor.

Yapılan son düzenlemenin ardından Türkiye'nin üç büyükşehrinde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle şekillendi:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 63.15 TL

Motorin: 64.42 TL

LPG: 31.99 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 62.99 TL

Motorin: 64.26 TL

LPG: 31.39 TL

Ankara:

Benzin: 64.10 TL

Motorin: 65.52 TL

LPG: 31.97 TL

İzmir:

Benzin: 64.38 TL

Motorin: 65.79 TL

LPG: 31.79