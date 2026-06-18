Trump’tan Çin ve Rusya’ya teşekkür: İran geriliminde tarafsız kaldılar

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran ile yaşanan çatışmalar sürecinde tarafsız kaldıklarını ve Washington’ın Tahran'ın nükleer hırslarını sınırlama çabalarını engellemediklerini söyledi.

Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi marjında, ateşkes anlaşmasının onaylanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Donald Trump, her iki ülkeye de teşekkür ederek, "Durumun gözle görülür şekilde iyileşmesine katkıda bulundukları için onlara teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in "tam bir tarafsızlık" sergilediğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aynı şekilde "oldukça tarafsız" kaldığını dile getiren ABD Başkanı, "İşleri bizim için çok daha zorlaştırabilirlerdi." ifadesini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları, daha önce askeri operasyonlarda veya İran tarafından kapatılan Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanmasında kendisiyle iş birliği yapmadıkları gerekçesiyle Japonya ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere yakın müttefiklerini sert bir dille eleştirmesinin ardından geldi.

Moskova ve Pekin'in Tahran ile yakın ilişkileri bulunmasına ve Çin’in, Washington’ın İran’a yönelik saldırılarını daha önce kınamış olmasına rağmen Trump, Devlet Başkanı Şi'nin krizin çözümünde yardımcı olduğunu vurguladı.

Trump, Pekin’in İran’a ağır silahlar veya uçaksavar füzeleri göndermekten, ayrıca İran petrol tankerlerine eskortluk etmesi için savaş gemileri konuşlandırmaktan kaçındığını ifade etti.

ABD istihbarat kaynakları ise Pekin'in Tahran'a askeri amaçla da kullanılabilecek çift yönlü malzemeler sağladığını, Çinli bağımsız rafinerilerin de ABD yaptırımlarını göz ardı ederek İran petrolünün ana alıcısı olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Trump'ın bu açıklamalarına yanıt veren Çin'in Washington Büyükelçiliği, duruşlarının değişmediğini, savaşın sona ermesi ve barışın tesisi için her zaman çaba gösterdiklerini ifade etti. Rusya Büyükelçiliği ise Trump'ın sözlerine ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.