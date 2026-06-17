Irak askeri heyetinden Kürdistan Bölgesi’ne stratejik ziyaret

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Irak askeri heyeti, hava savunması sağlamak ve petrol sahalarını görüşmek üzere Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etti.

Irak Savunma Bakanlığı tarafından17 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Irak Genelkurmay Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı başkanlığındaki heyetin, Kürdistan Bölgesi'ne bir saha ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu ziyaretin Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarallah’ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Kasım Muhammed Salih, Hava Savunma Komutan Yardımcısı Hasan Nuri Ferhan, Askeri İstihbarat Müdür Yardımcısı ile birlikte çok sayıda üst düzey kurmay subay ve güvenlik birimi temsilcilerinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre üst düzey Irak heyeti, Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed ve bölgedeki bazı siyasi ile güvenlik yöneticileri tarafından karşılandı. Ardından iki taraf, ortak koordinasyon mekanizmalarının geliştirilmesi ve hassas ile stratejik tesislerin korunması için tam bir güvenlik entegrasyonunun sağlanmasının ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin bir diğer bölümünde askeri heyet, Erbil ve Duhok vilayetlerindeki bazı stratejik petrol sahalarına saha gezisi düzenledi. Gezi, koruma önlemlerinin etkinliğini yakından görmek, buradaki konuşlu güçlerin güvenlik ve savaş hazırlık seviyesini değerlendirmek amacıyla Şeyhan, Kar Grup'a ait Hurmale, Fişhabur ve Habur petrol sahalarını kapsadı.

Savunma Bakanlığı, heyetin çalışmalarının ana ekseninin, petrol tesislerinin çevresine hava savunma sistemi konuşlandırılması için gerekli lojistik ve teknik ihtiyaçların belirlenmesine ayrıldığını netleştirdi. Bu adım, ülkenin ekonomik altyapısını korumayı, bu önemli şah damarlarındaki üretim ve ihracat sürecinin sürekliliğini garanti altına almayı amaçlıyor.

Genelkurmay Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı'nın, federal askeri kurumlar ile Kürdistan Bölgesi'nin ilgili tarafları arasında sıkı bir iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı da belirtildi.

Açıklamaya göre yetkili, yüksek ulusal çıkarlar ve ülkenin ekonomik servetinin korunması adına petrol sahalarını korumak için gösterilen çabaları takdir etti.