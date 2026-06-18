NATO’dan ABD-İran Anlaşmasına tam destek: Tarihi ve stratejik bir adım

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak amacıyla Washington ile Tahran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtirken, NATO müttefiklerinin Fransa ve Birleşik Krallık liderliğindeki bu girişimi desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan NATO Genel Sekreteri, ABD ile İran arasında savaşı bitirmek üzere varılan yeni anlaşmayı "tarihi ve stratejik bir adım" olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı'nın serbest geçişlere yeniden açılmasının "ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım" olacağı değerlendirmesinde bulunan Genel Sekreter Rutte, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüseferin yeniden tesisi muazzam bir başarıdır. Birçok müttefikin, Fransa ve Birleşik Krallık liderliğindeki girişim vasıtasıyla bu süreci desteklemeye tamamen hazır olduğunu biliyorum."

Rutte ayrıca, Trump liderliğinde sağlanan bu anlaşmanın İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını engelleyeceğini ve ülkenin füze kapasitesini sınırlayacağını vurguladı.

Konuşmasının bir diğer bölümünde "NATO 3.0" kavramına değinen Rutte, Avrupalı müttefiklerin ve Kanada’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Sadece 2025 yılında müttefiklerin savunma bütçelerine 90 milyar dolar daha eklediğini hatırlatan Genel Sekreter, hedefin 2035 yılına kadar askeri harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) %5'ine ulaştırmak olduğunu belirtti.

Şu an 5’inci yılına giren Ukrayna-Rusya savaşına da değinen NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'nın cephedeki dengeleri kendi lehine çevirdiğini ve Rus askeri makinesinin yenilmez olmadığını kanıtladığını ifade ederek, NATO'nun Kiev'e yönelik askeri yardımlarını kararlılıkla sürdüreceğini yineledi.