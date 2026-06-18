İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir askerinin öldüğünü duyurdu

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Washington ile Tahran arasında Orta Doğu'daki savaşı sona erdirecek tarihi mutabakat zaptının imzalandığı bir süreçte, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, 7 askerinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan 18 Haziran 2026 Perşembe günü yapılan kısa açıklamada, "Alexander Philin" (29) adlı askerin çarşamba günü Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği belirtilirken, bazıları orta bazıları ise hafif olmak üzere 7 yedek subay ve askerin yaralandığı bilgisine yer verildi.

Bu askerin ölüm haberi, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında, Lübnan cephesi dahil tüm cephelerde savaşı sonlandırmayı amaçlayan tarihi mutabakat zaptının imzalanmasından sadece birkaç saat sonra geldi.

Edinilen bilgilere göre Washington ile Tahran arasındaki anlaşmanın duyurulmasının ardından Hizbullah ile İsrail arasındaki askeri saldırıların şiddeti azaldı ancak çatışmalar henüz tamamen durmuş değil.

Daha önce Lübnan makamları, İsrail'in hava ve kara saldırıları nedeniyle şu ana kadar 3800'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İsrail tarafında ise 2 Mart'tan bu yana 31 asker ve bir sivil müteahhit yaşamını yitirdi.