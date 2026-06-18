Ukrayna, Rusya'yı vurdu: Kürtlerin bulunduğu bir pazar da zarar gördü

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Ukrayna, savaşın başından bu yana Rusya topraklarına yönelik en büyük hava saldırısını gerçekleştirdi. Farklı bölgeleri hedef alan 500’den fazla insansız hava aracı (İHA), Moskova'da bir yakıt deposu ile bazı sivil binalara zarar verirken, başkentteki dört havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece ülkenin hava savunma sistemlerinin Rusya'nın farklı bölgelerinde Ukrayna'ya ait 555 İHA etkisiz hale getirdiği belirtilirken, İHA’ların Moskova, Belgorod, Kursk, Voronej, Lipetsk, Tambov, Oryol, Kaluga, Bryansk, Vladimir, Smolensk, Tula, Rostov, Ryazan, Tver, Astrahan vilayetleri ile Kırım Yarımadası ve Azak Denizi semalarında imha edildiği bilgisine yer verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, dün gece başkente 180 İHA ila saldırı düzenlendiğini ve saldırıların tamamının püskürtüldüğünü açıkladı.

Düşürülen İHA parçaları nedeniyle Rusya başkentindeki bir yakıt deposunun zarar gördüğünü, bölge semalarını yoğun ve siyah bir duman tabakasının kapladığını belirten Sobyanin, bu saldırının son iki yılda Moskova’ya yapılan en kapsamlı saldırı olduğunu ifade etti.

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki Sadavod Pazarı da hasar gördü. Çok sayıda Kürt esnafın iş yerinin bulunduğu bu pazara ilişkin Kurdistan24'ün yaptığı araştırmalara göre Kürt iş insanları arasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, Moskova’daki dört havalimanının tamamının geçici olarak uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırılar sebebiyle bazı sivil binalar ile ticari alanların zarar gördüğünü ancak can kayıplarına ilişkin durumun henüz netleşmediğini aktardı.

Bugün (18 Haziran 2026) itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşı 1575'inci gününe girdi. Müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabalara rağmen, her iki tarafın da birbirinin topraklarının derinliklerine yönelik saldırıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın Rus sivil yerleşim alanlarına yönelik bu saldırılarının barış süreci çabalarını daha da zorlaştırdığını ifade etmişti.