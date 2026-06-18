Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kaldırıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ihracı istenen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında oy birliği ile kaldırıldı.

İhracı istenen diğer 8 ismin tedbirin kaldırılması talebi ise 3'e karşı 10 oyla kaldırıldı. Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği'ne devam etmesinin TBMM İç Tüzüğü'nü ilgilendirdiği, ancak şu aşamada görevine devam edeceği belirtiliyor. 9 milletvekili hakkındaki disiplin süreci ise devam ediyor. Milletvekillerinin yazılı savunma yapmaları için 15 gün süreleri bulunuyor.

İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, 10 Haziran'da gerçekleşen MYK toplantısında, Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen 9 milletvekili ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İhracı istenen milletvekilleri şöyle sıralanmıştı:

-CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

-CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

-Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

-Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

-Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

-İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Tedbirli ihraç istemi bu milletvekillerinin karar kesinleşene kadar parti faaliyetlerine katılamayacağı anlamına geliyordu.

Süreç devam ederken Yargıtay'ın bu dokuz milletvekilini CHP listesinden düşürdüğü bildirilmişti.

Karar ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 129'a düşmüştü.