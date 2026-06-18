Başbakan Barzani'den turizm alanları için "sıkı tedbir" talimatı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Iraklı bir turistin cenazesinin bulunması için yürütülen arama çalışmalarına verdikleri destekten ötürü Halepçe ve Hewraman halkına şükranlarını sunarken, turistik bölgelerde güvenlik ve can güvenliği tedbirlerinin artırılması talimatını verdi.

Başbakan Mesrur Barzani, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, yayımladığı mesajda, son günlerde yaşanan boğulma olaylarına değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Kerbela nüfusuna kayıtlı Rukiye isimli genç turistin cenazesinin bulunması için durmaksızın ve eşsiz bir çaba sarf eden Halepçe ve Hewraman’ın sevgili, mert ve hayırsever halkına en derin şükranlarımı sunuyorum."

Bu dayanışmanın Kürdistan halkının insani ve misafirperver kültürünün bir yansıması olduğunu belirten Başbakan Barzani, Halepçe Valisi Nuxşe Nasih’e, güvenlik güçlerine, sivil savunma ekiplerine ve arama çalışmalarında rol alan tüm gönüllülere özel olarak teşekkür etti.

Mesajının devamında, hayatını kaybeden turistin ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Mesrur Barzani, Yüce Allah'tan sabır diledi.

Son dönemde yaşanan üzücü boğulma vakalarındaki artışa dikkat çeken Başbakan Barzani, şu uyarıda bulundu:

"Maalesef son zamanlarda yürek yakan boğulma vakalarında ciddi bir artış yaşanmaktadır. Bu nedenle hükümetin ilgili tüm kurumları, özellikle nehir, baraj ve su kaynaklarının yakınındaki turistik alanlarda gerekli koruyucu önlemleri ve talimatları daha da sıkılaştırmalıdır."

Başbakan Barzani, son olarak hem bölge vatandaşlarına hem de dışarıdan gelen turistlere çağrıda bulunarak, kendi can güvenlikleri ve ailelerinin esenliği için yayınlanan güvenlik talimatlarına ve uyarılara titizlikle uymalarını istedi.