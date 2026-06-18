Neçirvan Barzani ve ENKS’den Kürt birliği vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) üst düzey heyeti, Suriye’deki Kürtlerin durumu ve bölgedeki son siyasi gelişmeleri ele aldı.

Neçirvan Barzani, bugün (18 Haziran 2026 Perşembe), ENKS üst düzey heyetini kabul etti.

Görüşmede bölgedeki genel siyasi atmosfer, Suriye’deki Kürt bölgelerinin mevcut durumu ve ülkede yapılan son Halk Meclisi seçimlerinin sonuçları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Suriye’deki Kürtlerin durumu ve bölgedeki son siyasi gelişmelerin ele aldığı görüşmede, Kürtlerin Suriye'deki siyasi kurumlarda temsil edilmesinin, meşru haklarının güvence altına alınması için temel bir gereklilik olduğu vurgulandı.

Görüşmede her iki taraf, Kürt halkının meşru haklarına kavuşmasının tek yolunun; siyasi süreçlere, yasama ve idari mekanizmalara aktif ve etkili katılım sağlamak olduğu konusunda mutabık kaldı. Neçirvan Barzani, bu kapsamda ENKS’nin oynadığı kritik role ve sergilediği duruşa dikkat çekerek; Kürt tarafları arasında ortak bir tutum ve daha güçlü bir anlayış birliği sağlanması amacıyla diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundu.

ENKS heyeti ise yürüttükleri siyasi çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak, sürekli desteklerinden dolayı Kürdistan Bölgesi'ne ve Başkan Mesud Barzani’ye teşekkürlerini ifade etti.

Görüşmede, ABD Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Erbil’e gerçekleştirdiği son ziyaret ile Neçirvan Barzani ve Mazlum Abdi ile yaptığı ortak görüşmeye atıfta bulunularak; terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.