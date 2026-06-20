St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndan Kurdistan24’e 2027 daveti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu Organize Komitesi Yürütme Sekreteri Anton Kobyakov, Kurdistan24'e bir teşekkür mektubu gönderdi.

Bu teşekkür mektubu, Kurdistan24 Rusya Ofisi Sorumlusu Xoşewî Muhammed’in resmi davet üzerine 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’na ve Vladimir Putin’in özel paneline katılmasının ardından geldi.

Mektubun başında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Xoşevî, Kurdistan24 Araştırma ve Medya Kurumu Ofis Sorumlusu, 3-6 Haziran 2026 tarihlerinde ExpoForum Konferans ve Sergi Merkezinde düzenlenen 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun hazırlık ve gerçekleştirilme sürecine sağladığınız destek ve aktif katılımınızdan dolayı en içten teşekkür ve şükranlarımı sunmama izin verin."

Putin'in Danışmanı mektubun sonunda ise şunları kaydetti:

"Foruma katılımınızın, meslektaşlarınızla en iyi fikirleri ve köklü deneyimleri paylaşma, ayrıca profesyonel ve ticari ilişkileri güçlendirme fırsatı sunduğundan eminiz. Sizleri, 2027 yılında düzenlenecek olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun 30. yıl dönümünde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."