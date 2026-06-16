Adıyaman'daki bu köy, sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

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Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelanın ardından inşa edilen Kuşakkaya köyü, dairesel yerleşim planıyla sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine​​​​​​​ yeni bir alana taşındı.

Afet sonrası hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy, alışılmışın dışında dairesel bir planla tasarlandı.

Köylülerin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi.

Aradan geçen yıllara rağmen özgün mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir siluete sahip olan köy, Türkiye`deki kırsal yerleşimler arasında özgün bir örnek olarak öne çıkıyor.

Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, "Yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye`de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak