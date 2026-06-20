TÜİK: Irak vatandaşları Türkiye’den konut alımında beşinci sırada

1 saat önce

Türkiye’de yabancılara konut satışı hızla gerilerken, Iraklılar en çok ev alanlar listesinde üst sıralardaki yerini koruyor. Mayıs ayında yabancıya satışlar genel olarak yüzde 27 oranında düşse de Irak vatandaşları aldıkları 66 konutla listenin 5'inci sırasında yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün (20 Haziran 2026 Cumartesi) açıkladığı verilere göre geçtiğimiz mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye’den konut alımında beşinci sırada yer aldı.

TÜİK’in aylık raporunda, Mayıs 2026’da yabancılara yapılan toplam konut satışının 1387 olarak gerçekleştiği ve bu rakamın 2025 yılının aynı ayına kıyasla %27 azaldığı belirtildi.

Yılın ilk beş ayında ise yabancılara toplam 18 bin 768 konut satıldığı, bunun da geçen yıla göre %15,1’lik bir düşüşe işaret ettiği aktarıldı.

En Çok Konut Alan Ülkeler

Verilere göre mayıs ayında Türkiye'den en çok konut alan yabancılar sırasıyla şunlar oldu:

Rusya: 268 konut (Birinci sırada)

İran: 125 konut (İkinci sırada)

Ukrayna: 88 konut (Üçüncü sırada)

Almanya: 73 konut (Dördüncü sırada)

Irak: 66 konut (Beşinci sırada)

Türkiye genelindeki toplam konut piyasası da gerileme kaydetti. Mayıs ayında toplam konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %31,2 azalarak 93 bin 333’e düştü. Bu satışların 30 bin 196’sını yeni (sıfır) konutlar, 63 bin 137’sini ise ikinci el konutlar oluşturdu.