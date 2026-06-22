Irak Merkez Bankasının yeni başkanı göreve başladı

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Piyasalarda doların 160 bin dinar sınırını aşarak sert yükseliş kaydettiği bir dönemde, Irak Merkez Bankasının yeni başkanı Nizar Nasır resmen görevine başladı.

Irak Merkez Bankası Medya Ofisi tarafından bugün (Pazartesi, 22 Haziran 2026) yapılan açıklamada, Merkez Bankasının yeni başkanı Nizar Nasır'ın resmen görevine başladığı bildirildi.

Nasır, göreve başlamasının ardından işleyişi yakından incelemek ve birimlerin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi almak amacıyla, eski başkan Ali Allak eşliğinde bankanın çeşitli bölüm ve müdürlüklerini ziyaret etti.

Söz konusu görev değişimi, piyasalarda dolar kurunun 160 bin dinar sınırını aştığı ve 100 doların sadece bir gün içinde 5 bin dinardan fazla değer kazandığı bir sürece denk geldi.

Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, birkaç gün önce güvenlik ve mali kurumlarda bir dizi revizyona gitmiş ve bu kapsamda Merkez Bankası Başkanlığı makamında da değişikliğe karar vermişti.