Rusya: NATO, 2030'da topraklarımıza saldıracak

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma yönelik sert bir uyarıda bulunarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 2030 yılında Rusya topraklarına yönelik doğrudan bir askeri saldırı için uzun vadeli planlar ve hazırlıklar yaptığını iddia etti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko yaptığı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin davranışlarının, askeri tatbikatlarının ve silahlanma planlarının yakından izlenmesinin, ittifakın temel ilkelerinde stratejik bir değişikliğe gittiğini kanıtladığını belirtti.

Gruşko, "NATO'nun mevcut stratejisine ve hazırlıklarına yakından bakarsak, Rusya'yı stratejik ve askeri açıdan mağlup etmek amacıyla büyük bir çatışmaya hazırlandıkları açıkça görülmektedir." dedi.

NATO'nun Rusya'nın batı cephe hatlarında askeri hareketliliğini olağan dışı bir şekilde yoğunlaştırdığını ifade eden Gruşko, bu adımları ülkesinin ulusal güvenliğine yönelik doğrudan bir tehdit olarak nitelendirerek, Moskova'nın bu gelişmeleri tüm kırmızı çizgilerin aşılması olarak gördüğünü ve karşılıksız bırakmayacağını vurguladı.

Özellikle Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra, Rusya ile NATO arasındaki ilişkiler son yılların en düşük seviyesine gerilemiş durumda.

"NATO 2030" projesi, ittifakın önümüzdeki on yılda yeni tehditlerle mücadele etmek amacıyla kolektif savunma kapasitesini güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir girişimidir. Bu projede NATO, Rusya'yı Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine yönelik en büyük ve en doğrudan tehdit olarak tanımlamaktadır.

Buna karşılık Moskova, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi ve sınırlarına yakın bölgelerde askeri tatbikatları artırması konusunda Batılı ülkeleri sürekli olarak uyarmakta ve bunu ulusal güvenliğine yönelik büyük bir tehdit olarak görmektedir.

Başta Aleksandr Gruşko olmak üzere Rus yetkililer, Rusya'nın NATO'nun bu hamleleri karşısında sessiz kalmayacağını, çıkarlarını korumak ve kırmızı çizgilerinin ihlal edilmesini önlemek için her türlü tedbiri alacağını defalarca vurgulamıştı.