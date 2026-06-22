ABD, İran petrolünün satışı için 60 günlük geçici izin çıkardı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington ile Tahran arasında varılan yeni mutabakatlar kapsamında, İran'ın belirli uluslararası şartlara uyması karşılığında ABD'nin İran petrolünün üretimi ve ihracatı için geçici bir lisans çıkardığını duyurdu.

Bakan Scott Bessent, bugün (22 Haziran 2026 Pazartesi), resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsviçre'de yürütülen yapıcı ve kararlı görüşmeler çerçevesinde İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda serbest seyrüsefer güvenliğini sağlama ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine kapılarını açma konusunda taahhütte bulunduğunu belirtti.

Bu mutabakatın bir parçası olarak bakanlıklarının, İran petrolünün üretimi, taşınması ve satılmasına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayımladığını ifade eden Bessent, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı JD Vance’in liderliğinde atılan bu adımın, bölgede ve dünyada istikrarı artırmayı, güvenlik ve refahı ilerletmeyi amaçladığını vurguladı.

JD Vance: Bürgenstock Görüşmelerinde Büyük İlerleme Kaydedildi

Öte yandan bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de İsviçre'deki Bürgenstock görüşmelerinde büyük bir ilerleme sağlandığını ancak nihai bir anlaşma ve kalıcı bir çözüm için hala yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve mayınlardan temizlenmesi için bir mekanizma belirlediklerini, ayrıca İran’ın UAEA müfettişlerini ülkeye davet etmeyi kabul etmesini "çok önemli bir adım" olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

İsviçre'nin Bürgenstock bölgesinde ABD, İran, Pakistan ve Katar arasında dün (21 Haziran), kritik bir zirve gerçekleştirilmişti. Toplantıların ardından arabuluculuk rolü üstlenen Katar ve Pakistan, ilk tur müzakerelerin tamamlanmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

Katar ve Pakistan’ın ortak bildirisine göre mutabakat maddeleri şu şekilde:

Nihai Anlaşma İçin Yol Haritası: 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması amacıyla bir yol haritası onaylandı.

Hürmüz Boğazı Güvenliği ve Doğrudan Hat: Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak, olası kaza ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla ABD ile İran arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulacak.

Üst Kurul ve Çalışma Grupları: Müzakereleri denetlemek üzere bir üst kurul oluşturulacak. Bu kurulun bünyesinde, nükleer program, yaptırımlar ile denetim ve sorunların çözümü konularına odaklanacak özel çalışma grupları kurulacak.

Lübnan’da Sükunet Hücresi: Lübnan Hükümetinin katılımı ve arabulucuların kolaylaştırıcılığıyla, Lübnan’daki askeri operasyonların tamamen sona ermesini güvence altına alacak bir "sükunet hücresi" (koordinasyon merkezi) oluşturulacak.

Teknik Müzakerelerin Devamı: Tüm bu başlıklara ilişkin teknik müzakereler, hafta boyunca İsviçre'deki Bürgenstock beldesinde devam edecek.