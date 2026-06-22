Ankara kulisleri hareketli: Yaz bitmeden yasal düzenleme iddiası

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Ankara kulisleri, iktidarın "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda hazırlanan kritik yol haritasıyla dalgalanıyor. Büyük bölümünün tamamlandığı belirtilen süreç kapsamında, İmralı’dan gelmesi beklenen tarihi silah bırakma çağrısının ardından, yaz bitmeden Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasal düzenlemelerin detayları sızdı.

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı çözüm sürecine ilişkin kritik aşamalara gelindi. Sürecin ilerleyişine dair tartışmalar devam ederken, yaz ayları içinde konuya ilişkin bazı yasal düzenlemelerin Meclis gündemine taşınabileceği ileri sürüldü.

Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un geçen hafta siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin, sürecin yol haritası açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Öcalan'dan Silah Bırakma Açıklaması Beklentisi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge'nin Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre önümüzdeki günlerde Abdullah Öcalan'dan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Kulislerde, söz konusu açıklamada silahlı mücadelenin sona erdiği ve silahların tamamen bırakılması gerektiği yönünde net mesajların yer alacağı öne sürülüyor.

Yasal Düzenleme İddiaları ve Sürecin Aşamaları

Çekirge'nin aktardığı değerlendirmelere göre Öcalan'ın yapması beklenen açıklamanın ardından sürecin şu aşamalarla ilerleyeceği iddia ediliyor:

Sürecin Büyük Bölümü Tamamlandı: Mevcut aşama itibarıyla planlanan sürecin yüzde 85’i gerçekleşmiş durumda.

Silah Bırakma Hızlanacak: İmralı’dan gelecek açıklamayla birlikte örgüt militanlarının silah bırakma süreci hız kazanacak.

Raporlama Sistemi Devreye Girecek: Türk güvenlik ve istihbarat birimleri, silah bırakma sürecini yakından takip ederek raporlayacak.

Kısa Vadeli Yasa Çıkarılacak: Gelecek olumlu raporların ardından, kendisini fesheden örgütün elemanlarına yönelik bir yasa taslağı hazırlanacak. Maddeleri kısa olacak bu yasanın geçerlilik süresi 6 ila 8 ayla sınırlı tutulacak.

Toplumsal Hassasiyetler Gözetilecek: Çıkarılacak yasal düzenlemede kesinlikle bir "af" algısı yaratılmayacak, şehit yakınları ile gazilerin duyguları ve milletin değerleri rencide edilmeyecek.

Tasfiye MGK'da Tescillenecek: Terör örgütünün kendisini tasfiye ettiği ve silah bıraktığı hususu Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından tespit edilecek.

Meclis Tatilinden Önce Yasalaşacak: Bu tespitin ardından, yaz dönemi bitmeden ve TBMM tatile girmeden önce gerekli yasal düzenlemeler Meclisten geçirilecek.

"Geri Dönüşü Olmayan Bir Yol"

Kulislerden edinilen bir diğer bilgiye göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görüştüğü siyasi parti temsilcilerine, "Bu artık geri dönüşü olmayan bir yoldur. Kim ki oyun bozar, milletimiz bunu görür." mesajını iletti.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, İmralı’dan gelecek açıklamanın ardından temmuz ayı ve sonrasındaki süreçte “barış süreci” çerçevesinde hızlı ve somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.