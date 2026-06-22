Başkan Barzani, Kanada Parlamentosu heyetini kabul etti

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Başkan Mesud Barzani, Kanada Parlamentosu Kanada-Kürt Dostluk Grubu heyeti ile ikili ekonomik ve teknolojik ilişkilerin geliştirilmesini görüştü. Konuk heyet, Peşmerge’nin mücadelesine olan takdirlerini yineledi.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre bugün (22 Haziran 2026 Pazartesi) Başkan Mesud Barzani, Pirmam'da, Kanada Parlamentosu Kanada-Kürt Dostluk Grubu heyetini kabul etti. Heyette, Kanada Milletvekili Ziad Abultaif ile Kanada Milletvekili ve eski Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen yer aldı.

Görüşmede konuk heyet, Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kürt halkının davasının meşruiyetini vurguladı.

Heyet ayrıca Kürt halkının mücadelesi ile fedakarlıklarını ve Peşmerge’nin DAİŞ terörüne karşı savaşta gösterdiği kahramanlığı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Söz konusu görüşmede heyet, Kanada Parlamentosu bünyesindeki Kanada-Kürt Dostluk Grubu'nun çalışmaları ve faaliyetlerinin yanı sıra Kürt Diasporası Federasyonu ile olan koordinasyonları ve bu federasyonun Kürt halkının davasına verdiği destek hakkındaki detayları paylaştı.

Konuk heyet aynı zamanda, Kürdistan Bölgesi ile Kanada arasındaki dostluk ve ilişkilerin ekonomi ile teknoloji alanlarında daha da genişletilmesi arzusunu dile getirdi.

Başkan Barzani de çeşitli dönemlerde, özellikle de DAİŞ terörüne karşı yürütülen savaşta Kürt halkına ve Peşmerge’ye destek ile yardımlarını esirgemeyen Kanada halkı ve hükümetine teşekkür etti.

Kürt halkı ile Kanada halkı arasındaki dostluk ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesine olan desteğini yineleyen Başkan Barzani, bu konuda gerekli vizyonu ortaya koydu.