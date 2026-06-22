JD Vance: Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri İran'a geri dönüyor

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre’deki Bürgenstock görüşmelerinde İran ile kritik konularda büyük ilerleme sağlandığını duyururken, İran'ın nükleer denetçilere kapılarını açmayı kabul ettiğini açıklayarak küresel kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

JD Vance, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, İsviçre'deki Bürgenstock görüşmelerinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtirken, İran ile nihai bir anlaşmaya ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için hala yapılması gereken çok iş olduğunu açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı, Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması ve mayınlardan temizlenmesi için bir mekanizma belirlediklerini ifade etti.

İranlıların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini ülkelerine davet etmeyi kabul ettiklerini belirterek, bunu çok önemli bir adım olarak nitelendiren JD Vance, UAEA müfettişleriyle görüşmelerin Bürgenstock'ta başlayacağını ve teknik müzakerelerin hafta boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

Lübnan'daki duruma da değinen Vance, durumun kontrolden çıkmasını önlemek amacıyla çatışmaları engellemek ve gerilimi azaltmak için bir prosedür geliştirdiklerini kaydetti.

ABD'nin eş zamanlı olarak hem İsrail'in güvenliğini hem de Lübnan'ın egemenliğini korumak istediğini vurgulayan Vance, buna karşın İran'dan Hizbullah'ın faaliyetlerine bir sınır koymasını talep etti ve İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inandıklarını belirtti.

Diğer yandan ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın mal varlıklarına ilişkin basında yer alan raporların doğru olmadığını reddederek, söz konusu paranın terör için harcanmadığından ve doğrudan İran vatandaşlarına yardım etmek için kullanıldığından emin olacakları bir mekanizma kurmak istediklerini ifade etti.