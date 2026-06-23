Rusya'daki akaryakıt kısıtlamaları İrkutsk'a yayıldı

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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bazı akaryakıt istasyonlarında benzin satışına kısıtlama getirildiği, bazı istasyonların ise geçici olarak hizmetlerini durdurduğu bildirildi.

İrkutsk Valisi Igor Kobzev, bugün (23 Haziran 2026) sosyal medya hesabından, bölgedeki akaryakıt piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu ve dün bazı akaryakıt istasyonlarını ziyaret ettiğini belirten Kobzev, "Bazı istasyonlarda benzin satışına kısıtlama getirildi, bazıları ise geçici olarak hizmet vermeyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Benzer sorunların ülke genelinde yaşandığını aktaran Kobzev, öncelikli hedefin itfaiye ve ambulans araçları, toplu taşıma, belediye hizmetleri ile tarım makinelerinin yakıt ihtiyacını karşılamak olduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını isteyen Kobzev, uzun mesafeli yolculukların önceden planlanması çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Son dönemde Moskova dahil ülkenin çeşitli bölgelerinde akaryakıt satışlarına kısıtlamalar getirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da akaryakıt arzındaki sorunlara karşı hükümetin gerekli tedbirleri aldığını açıklamıştı.