Irak ile ABD arasındaki görüşmelerin en önemli gündem maddeleri nelerdir?

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretin, Bağdat ile Washington arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme çerçevesinde olduğunu belirterek, ekonomi, yatırım ve ticaret dosyalarının görüşmelerin önceliği olacağını söyledi.

Sözcü Haydar Abudi, 22 Haziran 2026 Pazartesi günü, Sky News Arabia'ya verdiği mülakatta, Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin geçmiş yıllarda daha çok güvenlik odaklı olduğunu, ancak artık bu durumun değiştiğini ve ekonomik iş birliğine doğru evrildiğini açıkladı.

Bu değişimin hükümetin dünyadaki nüfuzlu ülkelerle ortaklıkları çeşitlendirme vizyonuyla uyumlu olduğunu kaydeden Abudi, devlet kontrolü dışındaki silahlar (yasa dışı silahlanma) konusuna da değinerek, "Bu meselenin çözümü bir Irak kararıdır ve Bağdat'ta verilir." dedi.

Irak Hükümet Sözcüsü, hükümetin, anayasaya uygun olarak silahların yalnızca devletin elinde bulunması ilkesini uygulamaya devam ettiğini ve anayasanın sadece resmi askeri kurumlara silah bulundurma hakkı tanıdığını vurguladı.

Abudi, uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'taki görevinin önümüzdeki eylül ayında sona erecek olmasının, silahların devlet tekelinde olmasına karşı çıkan yapıların dayandığı bazı gerekçeleri ortadan kaldıracağını belirtti.

Sözcü Abudi, silahların sınırlandırılmasına karşı çıkan pozisyonların devletin resmi kararını yansıtmadığını, zira nihai kararın anayasal kurumların ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın elinde olduğunu sözlerine ekledi.

Güvenlik ve ekonomi kurumlarında yaşanan değişim ve görevlendirmeler hakkında da konuşan Irak Hükümet Sözcüsü, bu adımların arkasında herhangi bir dış baskı olduğu iddialarını reddederek, yaşananların işleyişi geliştirmek ve yolsuzlukla mücadele etmek amacıyla yürütülen kurumsal reform programının bir parçası olduğunu söyledi.

Bölgesel ilişkilere dair ise Abudi, Irak'ın karşılıklı çıkar ve ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerine dayalı istikrarlı bir siyaset izlediğini vurgulayarak, Bağdat'ın, Körfez ülkeleri de dahil olmak üzere başka bir ülkeye saldırı amacıyla Irak topraklarının veya hava sahasının kullanılmasına kesinlikle izin vermeyeceğini ifade etti.

Hükümet Sözcüsü son olarak, Irak Hükümetinin bölgedeki krizlerin diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini, çünkü gerilimin azaltılmasının halkların yararına, ekonomik istikrara ve enerji güvenliğine hizmet ettiğini belirtti.