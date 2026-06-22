Irak’ta yolsuzluğa karşı dev operasyon

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Irak Dürüstlük Komisyonu, kamu malını gasp eden ve yolsuzluğa bulaşan yetkililere karşı geniş kapsamlı ve yoğun bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Dürüstlük Komisyonu Medya Müdürü Ali Muhammed, 22 Ağustos 2026 Pazartesi günü Kurdistan 24'e yaptığı açıklamada, yolsuzluk yapanlardan hesap sorma sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Muhammed, bu operasyonun yolsuzluğun kökünü kazımak adına Irak Yüksek Yargı Konseyi ve Irak Başbakanı Ali Zeydi tarafından tam desteklendiğini vurguladı.

Söz konusu büyük operasyon, Petrol Bakanlığı Vekili Adnan Cumeyli'nin tutuklanmasıyla başladı. Cumeyli'ye yönelik baskında 16 milyar dinar nakit para, 40 adet gayrimenkul ve çok miktarda altına el konuldu. Operasyonun bir diğer ayağında ise Orta Bölge Elektrik Dağıtım Şirketi Müdürü Ala Samir, bir siyasi partiye aylık 1 milyar dinar fon aktarma suçlamasıyla gözaltına alındı. Samir’in evinde yapılan aramalarda 76 milyar dinar nakit para ele geçirildi.

Aynı operasyon kapsamında mahkeme, Sünni siyasi figürlerden Cemal Kerbwli hakkında 4.5 milyon dolarlık usulsüzlük iddiasıyla dosya açarken, Elektrik Bakanlığından çok sayıda yetkili de yargıya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kamu malını zarara uğratmakla suçlanan üst düzey isimlerden oluşan 100 kişilik bir liste hazırlanmış durumda ve operasyonların bu listedeki tüm şüphelileri kapsayacak şekilde genişleyerek devam edeceği belirtiliyor.