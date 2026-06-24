Öğrenci affı gündemde: Teklif Meclise sunulacak

6 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) üniversitelerden ilişiği kesinlerin yeniden eğitimlerine dönmelerine ilişkin kanun teklifi çalışmalarını tamamlayarak, Meclise sunmaya hazırlanıyor.

Meclis tatile girmeden önce çıkarılması planlanan yasalardan biri olması hedeflenen düzenlemenin, üniversitelerden 2022 yılından sonra atılanları, çoğunluğu tıp fakültelerinde olmak üzere yasal süresi içinde eğitimini tamamlayamayıp son sınıfta ilişiği kesilenler ile 2022 yılından önce çıkan aflardan yararlanmayanları kapsaması öngörülüyor.

AK Parti, Yükseköğretim Kanununda değişiklikler öngören ve üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitim hayatlarına dönebilmelerini sağlayacak kanun teklifi taslağına son şeklini verecek.

Meclis Başkanlığına cuma veya gelecek pazartesi günü sunulması planlanan kanun teklifi taslağı 32 madde olarak hazırlandı.

Taslakta, konuya ilişkin son kanunun çıktığı 2022’den sonra üniversitelerden atılanların yeniden üniversitelere dönebilmesine ilişkin hükümler yer alıyor.

Bu kapsamda, çoğunluğu tıp, diş hekimliği gibi yüksek maliyetli fakültelerde öğrenim görürken, sağlık ve ailevi nedenlerle yasal süresi içinde mezun olamayan son sınıftan atılanların yeniden eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlanması öngörülüyor.

Ayrıca, 2022 yılından önce çıkarılmış kanunlardan hiç yararlanmamış olanların da yeniden üniversitelerine dönebilmelerine imkan verilmesi planlanıyor.

Yüz kızartıcı suçlar ile terörden atılanların tanınan haklardan yararlanamayacağının yer aldığı taslak, öğretim elemanları ile ilgili düzenlemeler de içeriyor.