İki yılda 3 parti değiştirdi: Nimet Özdemir AK Parti'ye geçti

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Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı.

İYİ Parti’den vekil seçildikten sonra istifa eden Özdemir, Ekim 2024’te CHP’ye katılmıştı.

Özdemir’e CHP rozetini mahkeme kararıyla CHP genel başkanlığından alınan Özgür Özel takmıştı.

17 Haziran’da CHP’den de istifa eden Özdemir bugün (24 Haziran 2026) AK Parti’ye katıldı. Böylelikle Özdemir’in iki yılda çatısı altına girdiği siyasi parti sayısı üçe yükseldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Özdemir'e parti rozetini taktı.

Özdemir'in katılımıyla AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.

Nimet Özdemir kimdir?

56 yaşındaki Özdemir ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Conley Üniversitesi Siyaset Bilimi programını uzaktan eğitimle alan siyasetçi lisans diplomasına hak kazandı.

28’inci dönem yasama faaliyetleri kapsamında AB Uyum Komisyonu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Çevre Komisyonu üyeliğinde bulundu.