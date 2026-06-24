Ankara'da DAİŞ operasyonunda çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

NATO zirvesi öncesi eylem talimatı veren şüphelinin evine baskın düzenlendi

10 dakika önce

Ankara’da temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Başkentte düzenlenen bir terör operasyonunda çıkan çatışmada, DAİŞ bağlantılı bir şüpheli öldü, eşi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün sabah saatlerinde Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Sazağası Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden eylem talimatı verdiği tespit edilen terör örgütü DAİŞ bağlantılı şüpheli M.K. ve eşi N.K.'nin bulunduğu adrese Özel Harekat polisleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada şüphelilerden M.K. hayatını kaybederken, eşi N.K. ise yaralı olarak yakalandı.

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre zirve güvenliği kapsamında "Operasyon Turkuaz" adı verilen eylem planı uygulamaya konuldu.

Plan kapsamında öne çıkan güvenlik önlemleri şunlar:

Sıkı Kontroller: Şehrin tüm giriş-çıkışlarında kontrol noktaları artırıldı. Başkentin 9 merkez ilçesinde denetimler yoğunlaştırıldı.

24 Saat Mesai: NATO görev alanı olarak belirlenen kritik bölgelerde Özel Harekat, Yunus timleri, Narko-Asayiş ve sivil ekipler 24 saat esasına göre görevlendirildi.

Turistik Denetimler: Zirve dolayısıyla çok sayıda yabancı heyet ve turistin beklendiği oteller ile işletmeler sıkı denetimden geçiriliyor. Kamu düzenini bozan kayıt dışı faaliyetlere karşı taviz verilmiyor.

209 Şüpheli Gözaltında

Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in talimatıyla, parklar, kafeler ve eğlence merkezleri de dahil olmak üzere 9 ilçedeki 215 noktada 450 personelle geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Öte yandan, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 209 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.