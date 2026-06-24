İsmail Bekayi müzakerelere dair yeni detayları açıkladı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, uluslararası ajansların nükleer denetim iddialarını yalanlarken, ABD ile arabulucular vasıtasıyla yürütülen dolaylı müzakerelerin detaylarını paylaşarak Washington’ın tutumu nedeniyle doğrudan temas kurulmadığını açıkladı.

İsmail Bekayi, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, düzenlediği basın toplantısında, İsviçre'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü ile görüştüklerini reddetti.

İran'ın kendisini halen nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik uluslararası antlaşmalara bağlı gördüğünü dile getiren İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle zarar gören nükleer üslerde ajans ekiplerinin inceleme yapmasına izin vermek için herhangi bir planın veya ön anlaşmanın gündemde olmadığını vurguladı.

Tahran aleyhindeki kararları destekleyen Batılı ülkelerin ve bazı bölge ülkelerinin tutumunu sert bir dille eleştirerek bunu çifte standart olarak nitelendiren Sözcü Bekayi, buna karşılık Rusya, Çin ve Nijer gibi ülkelerin tutumunu övdü.

Mali ve ekonomik tarafa ilişkin olarak ise Bekayi şöyle dedi:

"Serbest bırakılan tüm varlıkların ve petrol gelirlerinin, herhangi bir dış şart olmaksızın, ulusal çıkarlar doğrultusunda nasıl harcanacağına yalnızca İran'ın içindeki ekonomik kurumlar tarafından karar verilecektir."

Washington ile ilişkiler ve bölgedeki durum hakkında ise İsmail Bekayi, İsviçre'de arabulucular vasıtasıyla ABD ile dolaylı görüşmeler yapıldığını, ancak ABD tarafının açıklamaları nedeniyle doğrudan bir toplantının gerçekleştirilmediğini açıkladı.

İsmail Bekayi, Lübnan'daki durumun ve İsrail saldırılarının devam etmesinin karmaşık bir mesele olduğuna değinerek, ön anlaşma bulunmasına rağmen, istikrarın sağlanması için önümüzdeki günlerde daha fazla tartışmaya ve daha fazla detaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.