Kürdistan buğdayı dünya pazarına açılıyor: 11 şirket ihracat için başvurdu

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, çiftçilerin Bağdat tarafından teslim alınmayan tüm buğdayını satın alma ve dışarıya ihraç etme kararı aldı, bu amaçla çok sayıda şirket hazırlığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi Yatırım Kurulu Başkanı ve Çiftçi Buğdayının Pazarlanması Komisyonu Başkanı Dr. Muhammed Şukri, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü, yaptığı açıklamada, hükümetin tarım sektörünü destekleme çabaları çerçevesinde, Başbakan Mesrur Barzani’nin çiftçi buğdayının pazarlanması kararının ardından, şirketlerden ürünleri teslim almaları ve ülke dışına ihraç etmelerinin talep edildiğini söyledi.

Yatırım Kurulu Başkanı ayrıca, iki yerel şirketin geriye kalan tüm buğdayı teslim alacağını, böylece çiftçilerin elinde hiçbir miktarda buğday kalmayacağını belirtti.

Diğer 11 şirketin de ürünleri teslim almak ve ihraç etmek için talep dilekçesi sunduğunu bildiren Muhammed Şukri, bu şirketlerden bazılarının, yapılan takiplere göre diğer ülkelere kıyasla daha iyi bir fiyata sahip olması nedeniyle, özellikle Türkiye pazarlarına 10 bin ila 20 bin ton miktarında ihracat yapacağını kaydetti.

Tüm prosedürlerin sona erdiğini ve şirketlerin dosyalarının incelendiğini netleştiren Muhammed Şukri, projenin, nihai onay için Bakanlar Kuruluna yönlendirildiği ve yanıt beklendiğini belirtti.

Muhammed Şukri, Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünleri için yeni pazarlar bulacaklarını ve emeklerinin boşa gitmesine izin vermeyeceklerini de yineledi.

Bilgilere göre bu ayın 10'undan itibaren 13 siloda buğday teslim alma süreci başladı. Bu yıl Kürdistan Bölgesi'nin buğday üretiminin iki milyon tona ulaşması bekleniyor.

Federal hükümet sadece 400 bin ton teslim alıyor ve bir milyon 200 bin ton geriye kalıyor. Bu yıl ilk kez, buğdayın silolara teslim edilmesi için elektronik sıra alma sistemi uygulanıyor, 45 binden fazla çiftçi ise üç milyon dönüm arazi üzerinde buğday ekiyor.