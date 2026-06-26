Türkiye Dünya Kupası'na veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan Türkiye A Milli Futbol Takımı, D Grubu üçüncü ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi 3-2 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında Türkiye, turnuvanın ev sahibi ABD'yi 3-2 yendi.
Karşılaşmada ABD'nin gollerini 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter kaydederken, Türkiye A Milli Futbol Takımının golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+7'de Kaan Ayhan'dan geldi.
Karşılaşmada gol atan Arda Güler, Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. Önceki rekor Emre Belözoğlu'na aitti.
Bu sonuçla birlikte Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nı 3 puanla grupta sonuncu olarak tamamladı.
ABD ise 6 puanla grup liderliğini alarak adını son 32 takım arasına yazdırdı.
Karşılaşmayı 70 bin 492 taraftarın izlediği açıklandı.