Norveçli DNO şirketi petrol üretimine yeniden başlıyor

4 saat önce

Norveç merkezli petrol şirketi DNO, Kürdistan Bölgesi’ndeki sahalarında petrol üretimine yeniden başlama kararı aldı.

Birkaç şirketin Kürdistan Bölgesi’nde petrol üretimine yeniden dönmesinin ardından, Norveçli DNO şirketi de Tawke ve Pişabur petrol sahalarında üretime tekrar başlayacağını duyurdu.

Öte yandan HKN şirketinin de önümüzdeki pazar günü Etruş sahasındaki petrol üretim faaliyetlerine yeniden başlaması planlanıyor.

Daha önce Gulf Keystone ve HKN şirketleri üretime yeniden başlamıştı. Hunt Oil şirketinin ise 8 Temmuz'da üretime döneceği belirtilirken, diğer petrol şirketlerinin de birkaç aşama halinde faaliyetlerine yeniden başlayacağı aktarıldı.

Kürdistan Bölgesi'nde faaliyet gösteren toplam 11 petrol şirketinden 8'i çalışmalarını askıya almıştı. Gelinen noktada şirketlerin bir kısmı petrol üretimine yeniden başlarken, diğer bir kısmının ise önümüzdeki birkaç gün içinde çalışmalara dönmesi bekleniyor. Bu şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle günlük yaklaşık 170 bin varil petrol üretilebilecek.

Kürdistan Bölgesi’nde üretim yapılan 8 büyük petrol sahası bulunuyor. Bu sahalar Hurmale, Tawke ve Pişabur, Şeyhan, Etruş, Serseng, Erbil ile Bıcil-Harir sahalarından oluşuyor.

Kürdistan Bölgesi’nin petrol ihracatı Mayıs 2023'ten bu yana durdurulmuş durumda ve bu kesinti Kürdistan Bölgesi ile Irak genelinde milyarlarca dolarlık zarara yol açtı.