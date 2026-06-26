Hürmüz Boğazı'nda tahliye planı askıya alındı

4 saat önce

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından, bölgede mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliye planını geçici olarak durdurdu.

IMO Başkanı Arsenio Dominguez, bazı gemilerin daha önce tahliye edildiğini ancak kurumun "gerekli güvenlik garantilerinin" devam ettiğinden emin olmak istediğini bildirdi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Umman'ın Dahit Limanı'nın 7,5 deniz mili güneydoğusunda bir gemiye kimliği belirsiz bir füze ile saldırı düzenlendiği belirtildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Risk yönetim firması Vanguard, Singapur bayraklı "Ever Lovely" adlı kargo gemisinin saldırıya rağmen boğazdaki yolculuğuna devam ettiğini duyurdu.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, Amerikalı yetkililerin saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğu ifade edildi. İran tarafından boğazın yönetimi için kurulan Basra Körfezi Hürmüz Boğazı Kurumu (PGSA) ise belirlenen rotaların dışına çıkan gemilere güvenli geçiş garantisi verilmeyeceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yetkisiz rotaların kullanılmasından doğacak her türlü sonuçtan gemi sahibi, işletmecisi ve kaptanının sorumlu olacağı duyuruldu.

IMO Başkanı Dominguez, saldırıya uğrayan geminin örgütün tahliye çerçevesi kapsamında hareket etmediğini vurguladı.

Denizcilerin güvenliğinin her zaman birinci öncelik olduğunu belirten Dominguez, koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla durum netleşene kadar tahliye planının durdurulduğunu kaydetti.

Gemi takip sitesi MarineTraffic verilerine göre, Ever Lovely adlı gemi perşembe sabahı güney rotasını kullanarak Hürmüz Boğazı'na girdi ve yerel saatle 15.30'da doğu çıkışından ayrıldı. Vanguard firması da geminin herhangi bir yardım talebinde bulunmadığını rapor etti.