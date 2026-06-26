Almanya'da I. Uluslararası Kürt Dili Kongresi düzenleniyor

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Başkan Mesud Barzani’nin talimatı ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin desteğiyle, I. Uluslararası Kürt Dili Kongresi Almanya’da düzenleniyor.

Ana dilinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kongre, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin doğrudan desteğiyle yürütülen eğitim çalışmalarını da kapsıyor. Halihazırda dünya genelindeki 35 Kürt okulunda yaklaşık 3 bin öğrenci ana dillerinde eğitim alıyor. Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, bu tür okulları desteklemeyi ve her Kürt çocuğunun ana dilinde eğitim alma hakkını güvence altına almayı hedefliyor.

Kurdistan24 muhabiri Aware Hewrami, etkinliğin bugün (27 Haziran 2026 Cumartesi), Erbil saatiyle 11.00’de başladığını belirtti. 2024 yılında kurulan Uluslararası Kürt Dili Federasyonu, Kürdistan Diaspora Konfederasyonu çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Başkan Barzani’nin talimatıyla kurulan federasyonun misyonu, Kürt dilini yurt dışında korumak ve yaygınlaştırmak. Bu kongre, diasporadaki yeni nesil Kürtlerin kimliklerini korumaları ve yaşadıkları ülkelerde kültürel birer örnek teşkil etmeleri açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Etkinliğe; öğretmenler, dil bilimciler ve akademisyenlerden oluşan 120 federasyon üyesinin yanı sıra Kürt siyasi parti temsilcileri, Alman parlamenterler, siyasetçiler ve dünya genelindeki 35 Kürt dili okulunun temsilcileri katılım sağlıyor.

Özellikle İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, Kürt çocukları için özel dil okulları açılmıştır. Bu ülkelerin eğitim sistemlerinde Kürtçe, "ana dil" statüsünde tanınarak müfredatlara dahil edilmiş bulunuyor. Mevcut sistemin geliştirilmesi ve akademik kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kongrenin gündem maddeleri arasında yer alıyor.