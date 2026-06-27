Kerkük’teki Hristiyan mahalleleri boşalıyor

Bölgedeki sosyo-politik zorluklar ve istikrarsızlık nedeniyle mahallelerin boşalması, gelecekte tarihi kiliselerin müzeye dönüşmesi endişesini artırıyor

7 saat önce

Kerkük’te Hristiyan nüfusun şehirden göç etme süreci devam ediyor. Bölgedeki sosyo-politik zorluklar ve istikrarsızlık nedeniyle mahallelerin boşalması, gelecekte tarihi kiliselerin müzeye dönüşmesi endişesini artırıyor.

Kerkük’te yaşayan Hristiyan vatandaşlardan Fatin Rahim, karşılaştıkları tüm güçlüklerin karşısında ailesiyle birlikte şehri terk etmemekte kararlı. Kurdistan24 muhabiri Soran Kameran’a konuşan Rahim, "Büyük fedakarlıklar verdik; yaşanan acı tecrübelerin son bulmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı. Kerkük'te çok sayıda Hristiyan aile, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kaldı.

Kerküklü Hristiyanların göç dalgası iki grupa ayrılıyor. Birinci grup "iç göç" kapsamında başta Erbil olmak üzere Kürdistan Bölgesi’ndeki şehirlere yerleşirken; ikinci grup ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına göç ediyor.

Kerkük’teki Se Kaniyan Kilisesi Papazı İyad Siliwe, göçün demografik yapı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, dış göçün nüfusu ciddi oranda azalttığını belirtti. Siliwe, "Yaklaşık 300 ila 400 Hristiyan aile Kerkük’ten ayrılarak Kürdistan Bölgesi’ne göç etti." dedi.

Göçün izleri, Kerkük’teki Hristiyan mahallelerinde belirgin bir şekilde görülüyor. Boşaltılan çok sayıda ev, mahallelerin çehresini değiştirmiş durumda.

Durumun bu şekilde sürmesi, kiliselerin birkaç yıl içinde birer müzeye dönüşmesi endişesini tetikliyor.